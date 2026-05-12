В Минске выпускные вечера пройдут в новом формате 12 июня

В Минске выпускные вечера для учащихся одиннадцатых классов пройдут в новом формате 12 июня, пишет агентство «Минск-Новости».
Занятия в школах Минска в 2026 году завершатся 29 мая. Однако у учащихся девятых и одиннадцатых классов уроки закончатся еще раньше — 25 мая. Традиционные праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку, для выпускников пройдут 23 мая.
Сначала с 10.00 во всех школах будут проходить торжественные линейки, после этого девятиклассники отправятся на образовательные экскурсии, затем — на тематические дискотеки и развлекательные мероприятия. Одиннадцатиклассники будут возлагать цветы к мемориалам, почтив память героев Великой Отечественной войны. А уже в 17.00 соберутся в «Минск-Арене» на «Последний звонок».
Выпускные вечера состоятся в школах и гимназиях 12 июня в новом формате, который опробовали еще в 2025 году, когда для всех учащихся Заводского был организован единый выпускной в «Чижовка-Арене». В этом году опыт распространят и на другие районы.
— Торжественная часть с вручением аттестатов пройдет в стенах родных школ и гимназий с 19.00 до 20.00. А затем с 24.00 выпускные вечера продолжатся на крупных социокультурных площадках столицы, где для ребят организуют танцевально-развлекательную программу, — рассказала первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович.
Масштабные выпускные станут подарком городу вчерашним школьникам. Более 2700 учащихся Заводского и Ленинского районов соберутся в «Чижовка-Арене», 4500 выпускников Советского, Центрального и Московского будут праздновать в спорткомплексе «Футбольный манеж», еще 1900 человек из Первомайского и Партизанского районов отпразднуют свой выпускной во Дворце спорта. Также чуть более 900 ребят Октябрьского примет спортцентр Белорусского государственного университета культуры и искусств. И еще более 1500 юношей и девушек Фрунзенского района отметят праздник в своих учреждениях образования.
В формате единых выпускных вечеров будут отражены темы Года белорусской женщины, 85-летия начала Великой Отечественной войны, также в программах — творческие постановки, музыкальные композиции, дискотеки с современными хитами, на праздники пригласят белорусских исполнителей и блогеров.
— Выпускные вечера планируется завершить на рассвете, — добавила чиновница.
На объединенный праздник будет организован централизованный подвоз детей, будет обеспечена их безопасность.
