В Минске выпускные вечера пройдут в новом формате 12 июня

Масштабные выпускные станут подарком городу вчерашним школьникам. Более 2700 учащихся Заводского и Ленинского районов соберутся в «Чижовка-Арене», 4500 выпускников Советского, Центрального и Московского будут праздновать в спорткомплексе «Футбольный манеж», еще 1900 человек из Первомайского и Партизанского районов отпразднуют свой выпускной во Дворце спорта. Также чуть более 900 ребят Октябрьского примет спортцентр Белорусского государственного университета культуры и искусств. И еще более 1500 юношей и девушек Фрунзенского района отметят праздник в своих учреждениях образования.