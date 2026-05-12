Лесхозы Омской области приступили к весеннему посеву семян деревьев

Лесоводы Омской области начали весенний посев семян деревьев. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.
Специалисты приступили к посеву семян сосны и ели. Для этого они используют две технологии: традиционную (для выращивания посадочного материала с открытой корневой системой) и современную кассетную (для выращивания материала с закрытой корневой системой).
Сеянцы с открытой корневой системой выращиваются в лесных питомниках: посев производится с помощью техники на больших площадях. Эти работы уже выполняют в Черлакском и Исилькульском лесхозах. В то же время Любинский лесхоз посеял семена в специальные кассеты: технология предполагает выращивание каждого ростка в индивидуальной ячейке с защищенным комом земли.
Посевная в питомниках продлится ориентировочно до середины мая. Всего в 2026 году в регионе планируется вырастить более 3 млн штук стандартного посадочного материала и 12 тыс. сеянцев с закрытой корневой системой.
