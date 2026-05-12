На Дону 26 мая в день последних звонков запретят продажу алкоголя

26 мая в Ростовской области пройдут последние звонки. В дни выпускных мероприятий в регионе запретят продажу алкоголя. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка донского региона Ирина Гелас.
«Департамент потребительского рынка области в целях контроля и профилактики правонарушений в отношении объектов торговли планирует проведение соответствующих мониторинговых мероприятий», — сказала руководитель ведомства.
Напомним, запрет вводится в соответствии со ст. 9.2 Областного закона от 28.12.2005 № 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области».
Закон запрещает продавать алкоголь в магазинах день последнего звонка, на вручении аттестатов (школьные выпускные), 1 сентября и в День защиты детей.