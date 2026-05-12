В Красноярске начали ремонт еще трех улиц

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовал ремонт улиц Конституции СССР, Рязанской и проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На улице Рязанской подрядчик начал фрезерование старого асфальта на участке протяженностью почти 4,9 км от улицы Глинки. Здесь обновят дорожное покрытие и приведут в порядок остановки общественного транспорта.
На улице Конституции СССР ремонт проходит на участке от Парижской Коммуны до Карла Маркса. Рабочие меняют бортовые камни и готовят дорогу к укладке нового асфальта. Протяжённость участка составляет 1,3 км.
На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» продолжается благоустройство к 400-летию Красноярска. От Предмостной площади до дома № 157 обустроят непрерывные пешеходные маршруты, обновят освещение, восстановят газоны и приведут в порядок дорогу-дублер. Сейчас работы идут в районе улицы Матросова.
Кроме того, дорожный ремонт продолжается еще на девяти объектах города. В 2026 году в Красноярске планируют отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели направят 1,5 млрд рублей.