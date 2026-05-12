Муниципалитеты Якутии получат субсидии на поддержку активного долголетия

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке активного долголетия в 2026 году выделены для девяти муниципалитетов Якутии в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве труда и социального развития республики.
«Общая сумма субсидии, распределенной между муниципалитетами, составила 7 миллионов рублей. На конкурс от муниципальных районов было подано 14 заявок», — отметили в министерстве.
Механизм софинансирования муниципальных программ, направленных на сохранение активной продолжительности жизни пожилых граждан, внедрен в республике с 2024 года. В текущем году средства получат Алданский, Амгинский, Горный, Мирнинский, Намский, Среднеколымский, Таттинский, Хангаласский районы и городской округ «город Якутск».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.