Криптолохотрон по-калининградски: женщина взяла кредиты и перевела аферистам почти 7 млн рублей

в итоге осталась должна банкам почти 7 миллионов рублей. Женщина обратилась в полицию Ленинградского района, когда поняла, что ни вывести «прибыль», ни вернуть свои вложения не получится.
Всё началось с предложения от неизвестных: «дополнительный заработок» на платформе, специализирующейся на операциях с криптовалютой. Жертва поверила. Пять месяцев она переводила деньги через мобильное приложение банка. Когда своих накоплений стало не хватать, женщина оформила кредиты. Почти вся сумма, перечисленная мошенникам, — заёмные средства.
Типичная схема: жертве показывали красивую статистику роста счета, но когда дело доходило до вывода денег, возникали «технические проблемы» и требования доплатить за комиссию, налоги или страховку. В итоге — ноль на счету и огромные долги.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Полиция ищет организаторов схемы, но вернуть деньги по таким эпизодам удаётся редко. Главный совет прежний: не верить обещаниям гарантированного дохода на неизвестных биржах, не брать кредиты для «инвестиций» и не переводить деньги людям, которых вы никогда не видели.