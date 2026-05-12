Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криптолохотрон по-калининградски: женщина взяла кредиты и перевела аферистам почти 7 млн рублей

50-летняя жительница Калининграда полгода мечтала о лёгком заработке на криптобирже, а.

Источник: Kaliningradnews

в итоге осталась должна банкам почти 7 миллионов рублей. Женщина обратилась в полицию Ленинградского района, когда поняла, что ни вывести «прибыль», ни вернуть свои вложения не получится.

Всё началось с предложения от неизвестных: «дополнительный заработок» на платформе, специализирующейся на операциях с криптовалютой. Жертва поверила. Пять месяцев она переводила деньги через мобильное приложение банка. Когда своих накоплений стало не хватать, женщина оформила кредиты. Почти вся сумма, перечисленная мошенникам, — заёмные средства.

Типичная схема: жертве показывали красивую статистику роста счета, но когда дело доходило до вывода денег, возникали «технические проблемы» и требования доплатить за комиссию, налоги или страховку. В итоге — ноль на счету и огромные долги.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Полиция ищет организаторов схемы, но вернуть деньги по таким эпизодам удаётся редко. Главный совет прежний: не верить обещаниям гарантированного дохода на неизвестных биржах, не брать кредиты для «инвестиций» и не переводить деньги людям, которых вы никогда не видели.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше