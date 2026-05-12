Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таможенники нашли в багаже авиапассажиров 768 шоколадных яиц, серебро и промоборудование

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Калининград подвели итоги работы за апрель.

Источник: ИА Прибыль Ru

В багаже пассажиров, вылетающих из региона, они обнаружили 768 шоколадных яиц с игрушками внутри, 52 килограмма конфет, мармелада и яблочного сыра, 40 килограммов новых текстильных изделий, а также 36 серебряных украшений (в том числе с янтарными вставками).

Но самым неожиданным оказался список того, что граждане пытались вывезти под видом личных вещей: 30 каталогов обоев, диски из диоксида циркония для изготовления стоматологических коронок, LED-лампы для наращивания ресниц, промышленные контроллеры, мониторы для игровых автоматов и оборудование для закачки элегаза.

Всего за месяц инспекторы пресекли 70 случаев вывоза товаров, явно не предназначенных для личного пользования. В отношении этих грузов не были проведены таможенные операции по подтверждению статуса товаров Евразийского экономического союза. Проще говоря, люди пытались вывезти коммерческие партии, маскируя их под багаж.

Калининградская областная таможня напоминает: перемещение товаров для бизнеса требует декларирования и уплаты пошлин. «Личным багажом» это называется только тогда, когда вещи действительно нужны вам для себя. 768 шоколадных яиц — явно не тот случай.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше