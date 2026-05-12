Таможенники нашли в багаже авиапассажиров 768 шоколадных яиц, серебро и промоборудование

В багаже пассажиров, вылетающих из региона, они обнаружили 768 шоколадных яиц с игрушками внутри, 52 килограмма конфет, мармелада и яблочного сыра, 40 килограммов новых текстильных изделий, а также 36 серебряных украшений (в том числе с янтарными вставками).
Но самым неожиданным оказался список того, что граждане пытались вывезти под видом личных вещей: 30 каталогов обоев, диски из диоксида циркония для изготовления стоматологических коронок, LED-лампы для наращивания ресниц, промышленные контроллеры, мониторы для игровых автоматов и оборудование для закачки элегаза.
Всего за месяц инспекторы пресекли 70 случаев вывоза товаров, явно не предназначенных для личного пользования. В отношении этих грузов не были проведены таможенные операции по подтверждению статуса товаров Евразийского экономического союза. Проще говоря, люди пытались вывезти коммерческие партии, маскируя их под багаж.
Калининградская областная таможня напоминает: перемещение товаров для бизнеса требует декларирования и уплаты пошлин. «Личным багажом» это называется только тогда, когда вещи действительно нужны вам для себя. 768 шоколадных яиц — явно не тот случай.