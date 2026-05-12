В Магаданской области стартовал конкурс экоселфи «С заботой о природе»

Конкурс экоселфи «С заботой о природе» стартовал в Магаданской области, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Проведение таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие».
Данный конкурс является частью регионального Экологического фестиваля 2026 года. Всех желающих в возрасте от 5 до 17 лет приглашают сделать селфи во время участия в любой природоохранной акции, например, при посадке деревьев, уборке территории парка, берега водоема или иного объекта. Заявки принимают до 10 июня.
Отправить на конкурс можно не более одного снимка. Не допускается значительная цифровая обработка, фотоколлажи и изображения, созданные с помощью компьютера или искусственного интеллекта.
Снимок необходимо направить на электронную почту: Eco-fest@mpr49.ru. К письму нужно приложить заполненное согласие на обработку персональных данных. Заявки, отправленные с почтовых ящиков домена @gmail.com, к рассмотрению не принимаются.
Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте Минприроды Магаданской области. Также победители получат дипломы и ценные призы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.