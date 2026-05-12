С января санаторно-курортное лечение прошел 151 камчатский пенсионер

Возможность пройти санаторно-курортное лечение с начала 2026 года получил 151 пенсионер из Камчатского края. Такую меру поддержки пожилым людям предоставляют по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве социального благополучия и семейной политики региона.
«В Камчатском крае продолжается системная работа по обеспечению активного долголетия граждан. Так, в текущем году мы уже обеспечили путевками или компенсацией более 150 граждан серебряного возраста, причем ветераны Великой Отечественной войны и “дети войны” получают эту возможность вне очереди и ежегодно», — отметила глава министерства Анастасия Федорова.
Бесплатную путевку или компенсацию ее стоимости предоставляют получателям страховых пенсий по старости, участникам Великой Отечественной войны и трудового фронта, обладателям статуса «дети войны», а также подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным людям. Так, в 2026 году 75 представителей старшего возраста с Камчатки отдохнули в региональном пансионате «Светлячок». Остальные 76 человек получили компенсацию за путевки, приобретенные самостоятельно, в иные санаторно-курортные организации за пределами края.
Уточним, что неработающие пенсионеры могут воспользоваться мерой поддержки не чаще одного раза за два года. А ветеранам Великой Отечественной войны и обладателям статуса «дети войны» ее предоставляют не чаще одного раза в год.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.