С января санаторно-курортное лечение прошел 151 камчатский пенсионер

Бесплатную путевку или компенсацию ее стоимости предоставляют получателям страховых пенсий по старости, участникам Великой Отечественной войны и трудового фронта, обладателям статуса «дети войны», а также подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным людям. Так, в 2026 году 75 представителей старшего возраста с Камчатки отдохнули в региональном пансионате «Светлячок». Остальные 76 человек получили компенсацию за путевки, приобретенные самостоятельно, в иные санаторно-курортные организации за пределами края.