«Открытие сезона»: почему поражение от «Локомотива» не отменяет успеха «Балтики» Талалаева

Калининградская «Балтика» уступила московскому «Локомотиву» со счётом 0:1 и потерпела третье поражение подряд. Итоги встречи в эфире радиостанции «Бизнес-ФМ Калининград» разобрали футбольные аналитики Антон Хоменко и Виталий Макаров во вторник, 12 мая.
По словам Хоменко, даже на фоне неудачной весенней серии у команды уже есть повод для гордости: ниже шестого места «Балтика» в этом сезоне не опустится.
«Если искать позитив, то уже совершенно точно есть лучший результат в истории клуба и калининградского футбола. Причём предыдущий ровно 30 лет продержался», — отметил эксперт.
Аналитик напомнил, что в 1996 году «Балтика» впервые играла в Высшей лиге и заняла седьмое место. С тех пор команду сильно штормило, но теперь наш клуб — один из лучших в России.
«Да, конечно, есть небольшая грусть по поводу того, что проиграли третий матч подряд, но “Локомотиву” как будто победа была важнее — они реально борются за третье место и, скорее всего, его займут по итогам чемпионата», — сказал Хоменко.
Виталий Макаров назвал начало матча крайне неудачным для калининградцев: быстрый гол Руденко, а затем удаление Кевина Андраде. При этом, по мнению аналитика, после тяжёлого старта «Балтика» смогла вернуться в игру.
«Кошмарнее начала придумать было невозможно. Такое ощущение, что наши ребята не вышли из раздевалки. И как только стало понятно, что всё — мы коснулись дна, что уже хуже просто быть не может, “Балтика” заиграла», — отметил Макаров.
Он считает, что команда имела шансы не только уйти от поражения, но и зацепиться за победу. Моменты у калининградцев были даже без учёта пенальти Петрова.
Главной причиной спада на финише сезона Макаров назвал кадровый дефицит. По его словам, основу команды сильно измотала нагрузка.
«Нас сгубила короткая скамейка. Та наша несокрушимая армада, которая громила всех в Первой лиге и которая в итоге вышла и тащила на себе весь этот сезон. В конце концов, просто физически закончились силы», — сказал эксперт.
Он добавил, что «Балтика» подходит к финишу сезона «на ободах». Потери игроков тоже сказались: аналитики вспомнили Брайана Хиля и Максима Бориско.
Игру голкипера Егора Любакова в матче с «Локомотивом» Макаров оценил высоко: «Сколько он вытаскивал команду? При ударе Руденко он мог выручить? Вряд ли. Всё остальное, что летело, он тащил. Там было три-четыре сейва просто сумасшедших».
Хоменко обратил внимание на другой важный показатель: несмотря на три поражения подряд, «Балтика» остаётся одной из лучших команд чемпионата по обороне.
«19 пропущенных голов у нас в сумме — это меньше всех. Ну, у “Зенита” тоже 19. То есть вот две команды, которые пропустили меньше всех в этом сезоне. Но, извините, “Зенит” за чемпионство борется, а “Балтика” стремится попасть в топ-5», — подчеркнул аналитик.
По мнению экспертов, к калининградцам по ходу сезона стали относиться иначе. Если в начале чемпионата соперники могли воспринимать «Балтику» как новичка РПЛ, то после побед и очков в матчах с топ-клубами стало понятно, что коллектив Андрея Талалаева — серьёзный соперник.
«Команда только вышла из Первой лиги, на неё вообще никто не ставил», — напомнил Хоменко.
Финальный матч сезона «Балтика» проведёт 17 мая. Аналитики надеются, что стадион будет полным и болельщики поблагодарят команду за минувший футбольный год.
«Нужно попрощаться с этим сезоном, он действительно был великолепным и останется в нашей памяти навсегда», — сказал Хоменко.
Макаров в финале назвал «Балтику» главным открытием. «Давай будем честны: я думаю, что в номинации — если бы такая номинация была — “Открытие сезона”, “Балтика” — это номер один. Тут нет просто других вариантов», — заключил эксперт.
