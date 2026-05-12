Политолог раскрыл, почему США в ближайшее время не ударят по Ирану

Это было бы странно, просто потому, что Трамп представлял Иран страной страну концентрированного зла, которая угрожает Соединенным Штатам. И внезапно перестать оказывать на нее давление невозможно, особенно при отсутствии каких-либо серьезных гарантий и результатов.
Ключевая причина, по которой США в ближайшее время откажутся от ударов по Ирану — предстоящая поездка Трампа в Китай, уверен эксперт.
В преддверии готовящейся встречи между США и Китаем Трамп не предпримет ударов по Ирану. Договоренности важны для обеих сторон — и США, и КНР. Китаю нужны американские полупроводники, американцам — китайские редкоземельные металлы.
У сторон много общих интересов, успешные переговоры с Си Цзиньпином крайне важны для Трампа. В связи с этим американский лидер не должен идти на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, резюмирует собеседник Новостей Mail.
На мой взгляд, в ближайшее время нападения США и союзников на Иран не будет. Сейчас не время. Посмотрим, какие будут результаты встречи в Китае, и состоится ли она вообще. Но я склонен полагать, что состоится.
Ранее CNN сообщил, что Трамп серьезно настроен возобновить войну с Ираном. По информации собеседников телеканала, президент США «теряет терпение» из-за закрытия Ормузского пролива, а также из-за разногласий внутри иранского руководства. По мнению Трампа, этот раскол мешает Тегерану пойти на уступки в ядерных переговорах.