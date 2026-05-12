Политолог раскрыл, почему США в ближайшее время не ударят по Ирану

Иностранные СМИ сообщили, что Дональд Трамп теряет терпение из-за закрытого Ормузского пролива и рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану. Редакция Новостей Mail узнала у доцента Финансового университета Ивана Пятибратова, какова вероятность эскалации конфликта на Ближнем Востоке на этой неделе. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, Трамп продолжает информационную кампанию по оказанию давления на Иран. Президент США не может в одночасье забыть все те претензии, которые он предъявлял Ирану ранее, уверен собеседник Новостей Mail.

Это было бы странно, просто потому, что Трамп представлял Иран страной страну концентрированного зла, которая угрожает Соединенным Штатам. И внезапно перестать оказывать на нее давление невозможно, особенно при отсутствии каких-либо серьезных гарантий и результатов.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Ключевая причина, по которой США в ближайшее время откажутся от ударов по Ирану — предстоящая поездка Трампа в Китай, уверен эксперт.

В преддверии готовящейся встречи между США и Китаем Трамп не предпримет ударов по Ирану. Договоренности важны для обеих сторон — и США, и КНР. Китаю нужны американские полупроводники, американцам — китайские редкоземельные металлы.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

У сторон много общих интересов, успешные переговоры с Си Цзиньпином крайне важны для Трампа. В связи с этим американский лидер не должен идти на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, резюмирует собеседник Новостей Mail.

На мой взгляд, в ближайшее время нападения США и союзников на Иран не будет. Сейчас не время. Посмотрим, какие будут результаты встречи в Китае, и состоится ли она вообще. Но я склонен полагать, что состоится.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Ранее CNN сообщил, что Трамп серьезно настроен возобновить войну с Ираном. По информации собеседников телеканала, президент США «теряет терпение» из-за закрытия Ормузского пролива, а также из-за разногласий внутри иранского руководства. По мнению Трампа, этот раскол мешает Тегерану пойти на уступки в ядерных переговорах.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше