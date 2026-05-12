Питбайк в одну сторону, самокат — в другую: видео ДТП под Волгоградом

Авария с участием четверых подростков произошла 11 мая около четырёх часов дня в городе Ленинске у дома на улице Ордзоникидзе, 118.

Подростки пострадали в случившейся накануне аварии в Ленинском районе. Один из них летел на питбайке, три других ехали по улице на одном самокате.

На видео попало, как 17-летний водитель питбайка догоняет электросамокат, буквально сносит его и вылетает на противоположную сторону проезжей части к забору частного дома. Следом за ним, поднимая клубы пыли, летит его транспортной средство, управлять которым, кстати сказать, подросток не имел права — соответствующего удостоверения у него не имеется.

На последние кадры попало, как водитель, сильно прихрамывая, направляется к пострадавшим примерно того же возраста.

В региональной полиции уточняют, что авария произошла 11 мая около четырёх часов дня в городе Ленинске у дома на улице Ордзоникидзе, 118. В медучреждение доставили двоих подростков, передвигавшиеся на электросамокате в качестве пассажиров.

По данным облздрава, их осмотрели в седьмой волгоградской больнице СМП и отпустили на амбулаторное лечение.

Видео: max.ru/mvd34.