Питбайк в одну сторону, самокат — в другую: видео ДТП под Волгоградом

Подростки пострадали в случившейся накануне аварии в Ленинском районе. Один из них летел на питбайке, три других ехали по улице на одном самокате.
На видео попало, как 17-летний водитель питбайка догоняет электросамокат, буквально сносит его и вылетает на противоположную сторону проезжей части к забору частного дома. Следом за ним, поднимая клубы пыли, летит его транспортной средство, управлять которым, кстати сказать, подросток не имел права — соответствующего удостоверения у него не имеется.
На последние кадры попало, как водитель, сильно прихрамывая, направляется к пострадавшим примерно того же возраста.
В региональной полиции уточняют, что авария произошла 11 мая около четырёх часов дня в городе Ленинске у дома на улице Ордзоникидзе, 118. В медучреждение доставили двоих подростков, передвигавшиеся на электросамокате в качестве пассажиров.
По данным облздрава, их осмотрели в седьмой волгоградской больнице СМП и отпустили на амбулаторное лечение.
Видео: max.ru/mvd34.