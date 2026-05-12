Красноярский молодежный центр «Своё дело» отчитался о работе в 2025 году

Красноярский молодежный центр «Своё дело» представил результаты работы за 2025 год и финансовые показатели.
Молодежный центр занимается организацией досуга детей и молодежи, поддержкой общественных объединений и молодежных инициатив, профилактикой асоциального поведения подростков, а также проведением мероприятий в сфере молодежной политики.
События центра:
Форум работающей молодежи; Семейный фестиваль «Первый детский»; Фестиваль волонтеров; Открытый городской фестиваль служб школьной медиации; Благотворительная акция «Добрый автопробег».
Проекты центра:
Служба превенции; Ресурсный центр медиации; Ассоциация работающей молодежи.
Согласно отчету, в 2025 году центр провел 30 культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий — столько же было предусмотрено муниципальным заданием. Их посетили 3174 человека при плановом показателе в 3000 участников/
Также учреждение организовало 6 мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящихся в социально опасном положении. В них приняли участие 1221 человек при плане в 1100 участников.
В рамках работы кружков и секций в центре занимались 500 человек. Всего в 2025 году работали 14 кружков и секций — показатель полностью соответствует утвержденному плану.
Кроме того, молодежный центр поддержал 65 молодежных инициатив и обеспечил работу 24 общественных объединений.
Еще 4 мероприятия были посвящены вовлечению молодежи в добровольческую, инновационную и предпринимательскую деятельность, а также формированию здорового образа жизни. Их участниками стали 800 человек.
По направлению развития талантливой и инициативной молодежи центр организовал 10 мероприятий, которые посетили 1954 человека при плане в 1700 участников.
Полный отчет о результатах деятельности ММАУ Молодежный центр «Свое дело» за 2025 год доступен по ссылке.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.