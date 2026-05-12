В Сочи на майских праздниках отдохнули 314 тысяч туристов. Всего с начала 2026 года курорт посетили более 2,1 млн гостей. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
Летний курортный сезон в городе стартует 30 мая. Подготовку к нему практически завершили.
«Более 70 сочинских предприятий сферы гостеприимства присоединились к новой системе преференций для туристов. Это отели, санатории, объекты турпоказа, пляжные территории. Многие предусмотрели программы лояльности для семей с детьми», — сказал Андрей Прошунин.
В предстоящий сезон, как отметили в мэрии, Сочи снова станет летней столицей гостеприимства с новыми этнографическими маршрутами, отелями, обновленной инфраструктурой, высоким сервисом и доступными условиями для семейного отпуска. Курорт предлагает различные варианты отдыха по самым разным ценам.