Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18 мая в Красноярске стартует фестиваль «Герой»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18 по 22 мая в Красноярске пройдёт IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18 по 22 мая в Красноярске пройдёт IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой».

Кинофестиваль также пройдёт в четырёх населённых пунктах края: Норильске, Уяре, Дивногорске и поселке Курагино.

В Красноярске главной площадкой мероприятия станет «Синема Парк» в Национальном центре «Россия».

В программе фестиваля — 109 фильмов из 27 стран мира, из них 59 картин будут показаны в России впервые. Зрители увидят кино из России, Беларуси, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Китая, Италии и других стран.

Кроме показов гостей ждут мастер‑классы по созданию кинобукета, весёлая киновикторина с вопросами о знаменитых детских фильмах и мультфильмах, тематические фотозоны, киноарт‑локации, ростовые куклы, живая музыка и много других увлекательных активностей.

Вход на торжественную церемонию открытия осуществляется по пригласительным билетам. Получить их можно бесплатно на официальном сайте фестиваля: https://geroyfilm.ru/

Фильмом открытия станет семейная драма Святослава Власова «Мой дед» (Россия, 2025, 104 мин., 12+). Картину лично представит юный актёр Всеволод Клименок, исполнивший главную роль.

Также в дни проведения Кинофестиваля «Герой» пройдёт специальное мероприятие — показы проекта КГАУК «Енисей кино» «Енисейский Меридиан. Фронту».

После завершения Кинофестиваля, по традиции, стартует «Эхо Международного кинофестиваля».

12+

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше