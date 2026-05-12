18 мая в Красноярске стартует фестиваль «Герой»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18 по 22 мая в Красноярске пройдёт IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой».
Кинофестиваль также пройдёт в четырёх населённых пунктах края: Норильске, Уяре, Дивногорске и поселке Курагино.
В Красноярске главной площадкой мероприятия станет «Синема Парк» в Национальном центре «Россия».
В программе фестиваля — 109 фильмов из 27 стран мира, из них 59 картин будут показаны в России впервые. Зрители увидят кино из России, Беларуси, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Китая, Италии и других стран.
Кроме показов гостей ждут мастер‑классы по созданию кинобукета, весёлая киновикторина с вопросами о знаменитых детских фильмах и мультфильмах, тематические фотозоны, киноарт‑локации, ростовые куклы, живая музыка и много других увлекательных активностей.
Вход на торжественную церемонию открытия осуществляется по пригласительным билетам. Получить их можно бесплатно на официальном сайте фестиваля: https://geroyfilm.ru/
Фильмом открытия станет семейная драма Святослава Власова «Мой дед» (Россия, 2025, 104 мин., 12+). Картину лично представит юный актёр Всеволод Клименок, исполнивший главную роль.
Также в дни проведения Кинофестиваля «Герой» пройдёт специальное мероприятие — показы проекта КГАУК «Енисей кино» «Енисейский Меридиан. Фронту».
После завершения Кинофестиваля, по традиции, стартует «Эхо Международного кинофестиваля».
