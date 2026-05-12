Еще одна компания в Хакасии оптимизирует работу

Компания «АЗИЯСИБИРЬ» в Хакасии присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики. Теперь на предприятии будет оптимизирована работа.
Уточним, что данная компания специализируется на производстве конструкций из ПВХ и алюминиевых профильных систем. Предприятие планирует повысить эффективность рабочих процессов при поддержке Федерального центра компетенций. Эксперты обеспечат представителям компании бесплатную методическую и консультационную поддержку. Также для сотрудников предприятия они проведут специальное обучение по внедрению бережливых технологий.
На сегодняшний день число участников федпроекта «Производительность труда» в Хакасии достигло 16. Представители компаний, заинтересованных в оптимизации работы, могут получить консультацию по телефону 8 (3902) 248−200 (доб. 270). Также полная информация об условиях участия в федпроекте размещена на его официальном сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.