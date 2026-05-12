В Кузбассе завершился Всероссийский горнолыжный форум «Сила гор. Шерегеш»

Всероссийский горнолыжный форум «Сила гор. Шерегеш» прошел в Кузбассе. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.
Участниками форума стали более 600 представителей федеральной и региональной власти, лидеров туристической индустрии, инвесторов, специалистов по адаптивному спорту, представителей общественных организаций. Заседание отдельной рабочей группы было посвящено развитию флагмана туристической отрасли Кузбасса, спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».
«Сегодня для Кузбасса непростое время, но именно сейчас мы должны объединить усилия власти, инвесторов, федеральную поддержку, чтобы развивать неугольные сферы экономики, в первую очередь туризм. Шерегеш славится своей уникальной природой, но наша задача — сделать его круглогодичным, чтобы большой поток туристов был не только зимой, но и летом. И тогда главный рекреационный ресурс региона начнет полностью работать на человека», — подчеркнул глава региона Илья Середюк.
Также на форуме обсуждались перспективы подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства. О кадровом обеспечении отрасли, развитии научно-педагогического туризма в Кузбассе, опыте взаимодействия образовательных организаций и бизнеса говорили участники круглого стола «Образовательный кластер СПО в сфере туризма “Гостеприимный Кузбасс”: перспективы и точки роста». В числе предложений — открыть на базе Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания центр «Студ. Туризм. Кузбасс», где будут проходить интенсивы для студентов со всего Сибирского федерального округа.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.