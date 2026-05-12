Ремонт 83 км дорожного покрытия проведут на нижегородской трассе Р-177

83 км дорожного покрытия обновят на трассе Р-177 в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Автодорога проходит по популярному туристическому маршруту. Путешественники стали чаще посещать город Семенов, живописные места у реки Ветлуги и озера Светлояр. Повышенный спрос привел к росту интенсивности движения по трассе.
Для комфортных поездок с 2021 по 2024 годы было обновлено 40 км покрытия, а также отремонтировано пять искусственных сооружений. В ближайшие два года специалисты приведут в порядок 83 км трассы: работы проведут от Тарасихи до Боковой в Семеновском районе, а также в Воскресенском округе.
Дорожники отфрезеруют старый изношенный асфальт, спланируют и укрепят обочины. Самые поврежденные участки будут восстановлены методом холодной регенерации. Также запланировано обновление посадочных площадок и автопавильонов, тротуаров, приведение в порядок примыкания от местных дорог и нанесение новой горизонтальной разметки.
«В этом сезоне дорожники сосредоточатся на восстановлении участка с 94-го по 114-й км Семёновском районе от поворота на Безводное до Боковой. Дорожные работы будут выполняться последовательно на участках протяженностью от одного до трех километров, что позволит минимизировать неудобства для автомобилистов», — говорится в сообщении.
В местах ремонта проезжую часть сузят, при необходимости будет организовано реверсивное движение. Максимальная скорость вне населенных пунктов — 50 км/ч, в населенных пунктах — 40 км/ч.
