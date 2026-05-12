Глава ВОЗ допустил возможность новых случаев заражения хантавирусом

«На данный момент мы не видим признаков более масштабной вспышки заболевания… Однако мы ожидаем новые случаи заражения хантавирусом», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Вероятность появления новых случаев заражения глава ВОЗ объяснил тем, что пассажиры круизного лайнера MV Hondius, где была зафиксирована вспышка, активно контактировали друг с другом до подтверждения вируса. Ранее сообщалось, что пассажиров круизного лайнера поместят на карантин на 42 дня.
В первых числах мая на круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка смертельно опасного хантавируса. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 10 случаев заражения, трое пассажиров скончались.
На данный момент единичные случаи заражения выявлены в ряде стран: Швейцарии, Израиле, Франции и Польше.