В Хабаровском крае завершились паводки без происшествий

Весенний паводковый сезон в Хабаровском крае завершился успешно. По информации Дальневосточного УГМС, случаев подтопления территорий не зарегистрировано. Уровень воды в Амуре у Хабаровска соответствует норме, в ближайшие двое суток прогнозируется подъём на 20−25 см, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Спасатели продолжат наблюдение за гидрологической обстановкой. Первый заместитель председателя комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко акцентировал внимание на правилах безопасности у водоёмов. Особую осторожность следует проявлять рыбакам, охотникам и туристам, отправляющимся в тайгу. Несмотря на потепление, купаться пока рано — важно соблюдать базовые меры предосторожности и следить за детьми вблизи воды.
Правоохранительные и спасательные службы напоминают: при обнаружении опасных ситуаций необходимо сразу звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».
