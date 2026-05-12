Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае завершились паводки без происшествий

Весенний паводковый сезон в Хабаровском крае завершился успешно.

Источник: Комсомольская правда

Весенний паводковый сезон в Хабаровском крае завершился успешно. По информации Дальневосточного УГМС, случаев подтопления территорий не зарегистрировано. Уровень воды в Амуре у Хабаровска соответствует норме, в ближайшие двое суток прогнозируется подъём на 20−25 см, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Спасатели продолжат наблюдение за гидрологической обстановкой. Первый заместитель председателя комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко акцентировал внимание на правилах безопасности у водоёмов. Особую осторожность следует проявлять рыбакам, охотникам и туристам, отправляющимся в тайгу. Несмотря на потепление, купаться пока рано — важно соблюдать базовые меры предосторожности и следить за детьми вблизи воды.

Правоохранительные и спасательные службы напоминают: при обнаружении опасных ситуаций необходимо сразу звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru