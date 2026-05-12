Букмекеры считают, что "Евровидение-2026" выиграет Финляндия

В первую очередь, перемены коснулись полуфиналов: если с 2023 года судьбу участников решали исключительно зрители, то ~с 2026-го вернется система 50/50 — к голосованию присоединится еще и профессиональное жюри~ (аналогичным образом голосуют в финале конкурса). Кроме того, EBU расширил состав национальных жюри: вместо пяти человек в каждой стране теперь будет семь, причем двое из них обязательно должны быть младше 25 лет. По мнению организаторов, это позволит сделать оценки более разнообразными и учитывать мнение разных поколений музыкальной индустрии. Изменились и правила зрительского голосования: максимальное количество голосов, которое можно отдать с одного устройства или способа оплаты, сократили с 20 до 10. В EBU объяснили, что таким образом они хотят снизить влияние массовых кампаний поддержки отдельных участников.