В чеченском Ачхой-Мартане прошел интеллектуальный турнир для школьников

Интеллектуальный турнир для школьников «Брейн-ринг» прошел в чеченском городе Ачхой-Мартане. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Ачхой-Мартановского района.
Участниками турнира стали команды старшеклассников из разных сел муниципалитета. Игра проходила в формате быстрых раундов: ведущий задавал вопросы, а школьники на них отвечали. Во время турнира проверялись знания детей в областях истории, географии, литературы, а также общая эрудиция старшеклассников.
«Брейн-ринг — это не только проверка знаний, но и скорость реакции, умение работать в команде и нести ответственность за общий результат. Мы рады, что в рамках нацпроекта можем собирать лучшие умы района и дарить им праздник интеллекта», — подчеркнули организаторы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.