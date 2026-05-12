Свыше 500 жителей Алатырского округа Чувашии прошли медосмотры на работе

Сотрудников обследовали профпатолог, невролог, хирург и офтальмолог.

Источник: Национальные проекты России

Медработники Центральной районной больницы Алатырского района в Чувашии организовали выездные медосмотры в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря этому более 500 жителей муниципалитета смогли проверить свое здоровье на рабочих местах, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«Такие выезды врачей — это забота о здоровье пациента без отрыва его от работы. Они экономят время и силы, а значит, сотрудники могут уделить больше внимания своему здоровью без лишних хлопот. Помимо врача-профпатолога туда выезжали врачи офтальмолог, невролог, хирург, который также работает как уролог по проверке репродуктивного здоровья мужчин. Кроме того, организован забор анализов и выполнение ЭКГ», — прокомментировала врач-профпатолог Валентина Кедярова.

Работники проходят все необходимые обследования. При необходимости они получают рекомендации или направления на дообследование. Такой формат делает заботу о здоровье доступной для всех и помогает формировать культуру ЗОЖ в коллективе.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.