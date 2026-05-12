В Волгоградской области задержатся ливни с грозами и градом

Циклон, принесший в Волгоградскую область ливни с грозами и градом, задержится в регионе до середины недели.

— Над европейской территорией России сохраняется активная циклоническая деятельность, — рассказывает начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. — Сейчас холодный фронт разделяет территорию Волгоградской области на две условные половины.

Сегодняшним вечером районы, оказавшиеся во власти непогоды, вновь переживут ливни с майской грозой, градом и усилением ветра до 20−25 м/с! Из-за разгулявшейся стихии температура воздуха на этих территориях снизится до 18−23 градусов. В районах, где осадков не ожидается, столбики термометров, как и в прежние дни, поднимутся до 23−28 градусов тепла.

— В четверг, 14 апреля, дожди в Волгоградской области сохранятся, однако будут уже не такими интенсивными, — отмечает Наталья Алатырцева. — Ночью температура опустится до 12−17 градусов, в отдельных районах при прояснении — до +7. Днем же регион прогреется до 25- 30 градусов тепла. На территориях, где сохранится циклоническая деятельность, будет немного прохладнее — от +23 до +25.

Выложить из сумок зонты волгоградцы смогут уже в пятницу. На фоне надвигающегося с востока антициклона горожан ждет и возвращение поистине летней жаркой погоды.

— В Волгограде накануне выходных ожидается +25 — +27 градусов, по области температура повысится до +30. Только в северных районах региона термометры покажут от +20 до +25, — заключает метеоролог. — В последующие дни температура воздуха будет повышаться в среднем на 1−2 градуса.

Сильные дожди с грозами накрыли Волгоградскую область на праздничных выходных. Из-за непогоды горожане и жители районов области сталкивались с незапланированными отключениями света.

Фото Павла Мирошкина.