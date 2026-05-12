Более ста фильмов для детей и юношества представят на фестивале в Красноярском крае

С 18 по 22 мая в Красноярске и ещё четырех населенных пунктах Красноярского края пройдет IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» (6+). Учредителями и организаторами являются министерство культуры региона и КГАУК «Енисей кино». В программе — 109 картин из 27 стран, из них 59 будут показаны в России впервые. Иностранные фильмы будут продемонстрированы с русскими субтитрами, после показов — обсуждения. Кроме того, в рамках фестиваля запланированы тематические показы, посвященные 400-летию Красноярска, Году единства народов России и 90-летию «Союзмультфильма», а также проект «Енисейский Меридиан. Фронту». В мероприятиях кинофестиваля примут участие режиссеры, актеры и продюсеры из Китая, Узбекистана и разных регионов России. После завершения фестиваля, с 23 мая по 30 июня, избранные фильмы покажут в кинозалах по всему Красноярскому краю в рамках акции «Эхо Международного кинофестиваля».