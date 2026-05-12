Оксана Шумаева возглавила нижегородский фонд ОМС

Оксана Шумаева назначена на должность директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области. Об этом сообщили в MAX-канале ТФОМС, уточнив, что соответствующее распоряжение губернатор Глеб Никитин подписал в конце апреля 2026 года.
До этого назначения Оксана Шумаева занимала пост начальника управления планирования и экономического анализа в этой же структуре. На новой должности она сосредоточится на реализации госполитики в сфере медстрахования и взаимодействии с региональными органами власти для развития системы ОМС.
Стоит отметить, что должность руководителя фонда оставалась вакантной без приставки и.о. почти полтора года. После ухода Светланы Ермолаевой обязанности директора временно исполняла заместитель по финансово-экономическим вопросам Галина Баранова.
