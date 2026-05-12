Белстат напомнил гражданам о бдительности в связи с предстоящей переписью

«В связи с участившимися случаями мошенничества (…) обращаем ваше внимание, что предстоящая официальная перепись населения состоится в 2029 году», — говорится в сообщении.
В Белстате настоятельно рекомендуют гражданам не сообщать какие-либо личные сведения незнакомцам, представляющимся работниками переписи. Также не стоит открывать ссылки либо скачивать файлы, отправленные неизвестными адресантами.
Статистическое ведомство призвало жителей Беларуси к максимальной внимательности и осторожности, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Также рекомендуется узнавать информацию по поводу подготовки и проведения переписи населения на официальных ресурсах.
Перепись населения традиционно проводится в Беларуси раз в десять лет. Ранее в мае сообщалось, что депутаты Палаты представителей Национального собрания страны приняли законопроект о переписи населения в первом чтении. Согласно документу, в 2027 году пройдет пробная перепись.