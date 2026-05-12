В Алтайском крае увеличился объем несырьевого неэнергетического экспорта

В 2025 году география несырьевого неэнергетического экспорта в Алтайском крае охватила 61 страну. Это на четыре государства больше, чем в 2024-м. Ключевыми торговыми партнерами региона стали Казахстан, Китай, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия и Монголия. На долю дружественных государств пришлось почти 98% всех региональных поставок, отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин.