В Алтайском крае увеличился объем несырьевого неэнергетического экспорта

Объем несырьевого неэнергетического экспорта на территории Алтайского края по итогам 2025 года увеличился на 25,1%, сообщили в министерстве экономического развития региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Позитивная динамика обеспечена сразу несколькими секторами экономики. Промышленные предприятия нарастили зарубежные поставки на 6,9% за счет реализации продукции машиностроения, химической отрасли и деревообработки. Экспорт товаров АПК вырос на 38,6%. Это стало возможным преимущественно за счет поставок масложировой продукции.
В 2025 году география несырьевого неэнергетического экспорта в Алтайском крае охватила 61 страну. Это на четыре государства больше, чем в 2024-м. Ключевыми торговыми партнерами региона стали Казахстан, Китай, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия и Монголия. На долю дружественных государств пришлось почти 98% всех региональных поставок, отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.