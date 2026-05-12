Приставы помогли калининградцу вселиться в комнату, которую отжал родной дедушка парня

Пенсионер не пожелал делиться жильем с внуком и вселил туда свою приятельницу.

В Калининграде судебные приставы помогли молодому человеке вселиться в комнату, которую ему оставила в наследство бабушка. Историю рассказали в пресс-службе УФССП России по Калининградской области.

Двухкомнатная квартира принадлежала пенсионерке, которая завещала одну из комнат внуку. Вторым наследником стал супруг женщины, то есть 80-летний дедушка парня. Он после смерти жены не пожелал делиться жильем с внуком.

Интересно, что суд обязал мужчину предоставить юноше комнату. Но пока шли судебные разбирательства, пенсионер нашел сожительницу и умудрился оформить на нее дарственную за день до вступления в силу судебного решения. Юноше пришлось снова идти в суд, должницей стала теперь новая «бабушка».

Съезжать добровольно женщина не хотела. Дошло до того, что квартиру вскрыли, замки поменяли, а на дверь комнаты молодого человека в присутствии приставов прикрепили навесной замок.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
