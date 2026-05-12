Ефрейтор Николай Савельев из Хабаровского края награждён медалью Суворова

Ефрейтор Николай Савельев из отдельного ремонтно эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, удостоен медали Суворова за профессионализм при восстановлении военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В рамках выполнения поставленных задач ефрейтор Савельев в составе ремонтной бригады осуществил восстановление пяти танков в сжатые сроки. Личный вклад военнослужащего включал замену двигателей на двух машинах и ремонт ходовой части ещё трёх единиц бронетехники.
Проведённые работы позволили сократить время ремонта и оперативно передать восстановленную технику штурмовым подразделениям группировки войск «Восток». Это обеспечило своевременное оснащение подразделений необходимой бронетехникой для решения боевых задач. Профессионализм ефрейтора Савельева стал примером для сослуживцев.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru