В Марий Эл откроют агротехкласс в поселке Мари-Турек

Специалисты отремонтируют учебный корпус и закупят недостающую технику.

Источник: Национальные проекты России

Агротехнологический класс появится в поселке Мари-Турек на территории Марий Эл. Он будет создан по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Класс будет открыт при поддержке предприятия «Птицефабрика Акашевская». Ученики смогут начать знакомиться с сельским хозяйством прямо со школьной скамьи.

«Вкладывая в образование, мы инвестируем в будущее села. Получение гранта позволит отремонтировать учебный корпус, закупить недостающую технику, создать современные и комфортные условия для учебы студентов и работы преподавателей», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл Павел Раевский.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.