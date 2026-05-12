Красноярцам назвали популярные сервисы для самостоятельного изучения английского

Изучать английский язык сегодня можно без поездок в языковую школу и жесткого расписания. Онлайн-сервисы позволяют заниматься дома, в удобном темпе и без привязки ко времени.
Одним из популярных ресурсов остается BistroEnglish.com. На сайте собраны видеокурсы, аудиоуроки и дополнительные материалы для разных уровней подготовки. Пользователи могут одновременно развивать грамматику, словарный запас, восприятие речи и произношение.
Сервис Breaking News English предлагает изучать язык через актуальные мировые новости. Каждая статья адаптирована под несколько уровней сложности и сопровождается заданиями на лексику, грамматику и аудирование.
Платформа BBC Learning English включает видеоуроки, подкасты и короткие образовательные программы. Материалы помогают расширять словарный запас и лучше понимать британское произношение.
Тем, кто планирует сдавать международные экзамены, может подойти Cambridge English. На сайте доступны тесты, учебные задания и материалы для подготовки к сертификации.
Для базового самостоятельного обучения также подойдет Easy World of English. На платформе размещены упражнения по грамматике, чтению и произношению, а материалы разделены по уровням сложности.
Специалисты отмечают, что онлайн-ресурсы позволяют изучать английский в удобном формате: одни сервисы помогают расширять словарный запас и практиковать чтение, другие — готовиться к экзаменам и улучшать восприятие речи на слух.
