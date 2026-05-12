Красноярцам назвали популярные сервисы для самостоятельного изучения английского

Изучать английский язык сегодня можно без поездок в языковую школу и жесткого расписания. Онлайн-сервисы позволяют заниматься дома, в удобном темпе и без привязки ко времени.

Одним из популярных ресурсов остается BistroEnglish.com⁠. На сайте собраны видеокурсы, аудиоуроки и дополнительные материалы для разных уровней подготовки. Пользователи могут одновременно развивать грамматику, словарный запас, восприятие речи и произношение.

Сервис Breaking News English⁠ предлагает изучать язык через актуальные мировые новости. Каждая статья адаптирована под несколько уровней сложности и сопровождается заданиями на лексику, грамматику и аудирование.

Платформа BBC Learning English⁠ включает видеоуроки, подкасты и короткие образовательные программы. Материалы помогают расширять словарный запас и лучше понимать британское произношение.

Тем, кто планирует сдавать международные экзамены, может подойти Cambridge English⁠. На сайте доступны тесты, учебные задания и материалы для подготовки к сертификации.

Для базового самостоятельного обучения также подойдет Easy World of English⁠. На платформе размещены упражнения по грамматике, чтению и произношению, а материалы разделены по уровням сложности.

Специалисты отмечают, что онлайн-ресурсы позволяют изучать английский в удобном формате: одни сервисы помогают расширять словарный запас и практиковать чтение, другие — готовиться к экзаменам и улучшать восприятие речи на слух.

