В Оренбуржье провели региональные экологические «Чистые игры»

«Чистые игры» — это командное соревнование по сбору мусора в игровой форме, направленное на пропаганду бережного отношения к окружающей среде и приобщения участников к раздельному сбору отходов. Мероприятие прошло на территории лесопарка «Березка». Победителей определяли по количеству набранных баллов за мусор, артефакты и дополнительные активности, а также на основе очков в мобильном приложении за «чек-ины» и фотоохоту.