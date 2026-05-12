В Оренбуржье провели региональные экологические «Чистые игры»

Областные экологические «Чистые игры» прошли в Оренбурге при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». В число победителей состязаний вошла семья из Сакмарского района, сообщили в администрации муниципалитета.
«Чистые игры» — это командное соревнование по сбору мусора в игровой форме, направленное на пропаганду бережного отношения к окружающей среде и приобщения участников к раздельному сбору отходов. Мероприятие прошло на территории лесопарка «Березка». Победителей определяли по количеству набранных баллов за мусор, артефакты и дополнительные активности, а также на основе очков в мобильном приложении за «чек-ины» и фотоохоту.
На мероприятии собрали полтонны мусора. В числе участников игр была семья Васильевых из поселка Жилгородка Сакмарского района. В составе команды «Альфа» она завоевала первое место в номинации «Взрослые и дети».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.