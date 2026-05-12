В Иркутской области мошенники обманывают дачников, сообщая о фальшивых штрафах

Аферисты предлагают перейти по ссылке и оплатить штраф со скидкой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области мошенники обманывают дачников. Им рассылают фальшивые штрафы за нарушения земельного законодательства. Также аферисты предлагают перейти по ссылке и оплатить штраф со скидкой. После этого они взламывают личный кабинет на «Госуслугах». Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Росреестра Приангарья.

— Собственник земельного участка в обязательном порядке заранее официально уведомляется о предстоящих проверках, — уточнил руководитель ведомства Виктор Жердев.

Если вам выписали штраф за нарушение, то единственным документом, который нужно оплатить, является постановление о назначении наказания. Его должны вручить лично, прислать заказным письмом по почте или отправить в электронном виде на «Госуслугах». По СМС такие документы не приходят.