Центр Омска досрочно «зачистят» от аварийной деревянной двухэтажки

По состоянию на вторник, 12 мая 2026 года, на портале госзакупок ведутся поиски подрядчика для организации сноса одного из жилых аварийных домов в границах Центрального административного округа Омска. Речь идет о двухэтажном доме по адресу 2-я линия, 59.
По данным Фонда развития территорий, объект представляет собой двухэтажный деревянный дом, введенный в эксплуатацию в 1963 году. В нем имеется 4 жилых помещения на 8 жильцов. В сентябре 2024 года дом признали аварийным с обязательством по расселению не позднее конца 2031 года и сносу к июню 2032-го.
Подрядчику предлагается максимально порядка 3,83 миллиона рублей. Снос необходимо осуществить в 21-дневный срок, учитывая обязательство по «надлежащему содержанию и уборке места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории». Еще порядка 10 дней дается на то, чтобы убрать следы присутствия техники и иных признаков проведения работ на территории, расположенной неподалеку от остановки общественного транспорта «Улица Куйбышева».