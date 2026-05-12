Тушенка на прилавках петербургских магазинов не соответствует ГОСТу второй год подряд

В ходе последней проверки в магазинах Петербурга были закуплены образцы тушёнки с маркировкой как старого, так и нового ГОСТа. Практически все исследованные консервы оказались фальсификатом. Так, бренд «Старково» из Рязанской области уже четвёртый год подряд признаётся несоответствующим стандартам: в банках обнаруживаются слишком мелкие кусочки мяса и даже отходы производства. В сети «Магнит» выявлены подделки под марками «Русь» и «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» — в них белка было почти вдвое меньше нормы, а в составе встречались не указанные на этикетке ингредиенты.