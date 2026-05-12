Тушенка на прилавках петербургских магазинов не соответствует ГОСТу второй год подряд

Эксперты отмечают, что в настоящее время эффективных механизмов для оперативного изъятия такой продукции из продажи нет: в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса, а с марта 2022 года надзорные органы могут лишь выносить предупреждения, не применяя штрафы и другие санкции. Даже обязательная цифровая маркировка «Честный знак» не гарантирует качество — на всех исследованных образцах некачественных консервов этот знак присутствовал.
Ситуация осложняется тем, что на рынке действуют два стандарта. Классический«32125−2013» устанавливает довольно строгие требования к составу: например, в говядине тушёной должны быть кусочки мяса не менее 30 граммов, доля белка — не менее 15%, жира — не более 17%. Однако с 2019 года действует новый«34177−2017», который допускает гораздо меньшее содержание мяса и белка, но больше жира. Производители часто пользуются этим, чтобы удешевить продукцию.
В ходе последней проверки в магазинах Петербурга были закуплены образцы тушёнки с маркировкой как старого, так и нового ГОСТа. Практически все исследованные консервы оказались фальсификатом. Так, бренд «Старково» из Рязанской области уже четвёртый год подряд признаётся несоответствующим стандартам: в банках обнаруживаются слишком мелкие кусочки мяса и даже отходы производства. В сети «Магнит» выявлены подделки под марками «Русь» и «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» — в них белка было почти вдвое меньше нормы, а в составе встречались не указанные на этикетке ингредиенты.
В магазинах «Семишагофф» и «Х5» («Перекрёсток», «Пятёрочка») также обнаружены консервы, не соответствующие ГОСТу по содержанию белка, наличию субпродуктов и не заявленных гелеобразователей. Даже самые дорогие образцы (до 723 рублей за килограмм) не прошли проверку. Эксперты отмечают, что частные марки торговых сетей зачастую экономят на качестве, чтобы уложиться в заданную цену.
В итоге специалисты «Общественного контроля» подчёркивают: несмотря на высокую стоимость и наличие маркировки «Честный знак», риск купить некачественную или фальсифицированную тушёнку остаётся очень высоким.