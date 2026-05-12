Условный срок дали главе тамбовской стройфирмы за обман дольщиков на 85 млн

Октябрьский районный суд Тамбова признал бывшего генерального директора ООО «Рони» Романа Шамояна виновным в особо крупном мошенничестве и назначил ему четыре года лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. По данным следствия, осужденный присвоил более 85 млн руб. при реализации проекта долевого строительства на Коммунальной улице облцентра. Вину Роман Шамоян не признал, приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщили в суде 12 мая.

Источник: Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Рони» было основано в сентябре 2013 года и зарегистрировано в Тамбове. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 4 млн руб. Единственный владелец — Роман Шамоян. Организация признана банкротом в 2020 году.

Следствие считает, что в период с июня 2014-го по ноябрь 2017-го Роман Шамоян, «используя свои организационно-распорядительные полномочия», заключил договор на строительство многоквартирного жилого дома и офисного здания по адресу: улица Коммунальная, 46. Дольщики и лица, которым переуступили права требования, перечислили «Рони» более 200 млн руб. Разница между поступившими деньгами и фактическими затратами на строительство составила свыше 85 млн. По версии следствия, осужденный использовал их по своему усмотрению.

Романа Шамояна осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье — десять лет лишения свободы.

ООО «Рони» выступало в проекте подрядчиком у застройщика «Элитстрой», который был признан банкротом в 2022 году. Недострой на Коммунальной ранее привел к вынесению приговора главе «Элитстроя» Геннадию Берстеневу — он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ. В августе 2025-го суд назначил ему условный срок и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в декабре прошлого года облсуд оставил приговор без изменения. Кроме того, в декабре Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров «Элитстроя».

В конце февраля этого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также поручил тамбовскому управлению доложить о причинах «допущенной волокиты» по уголовному делу о нарушении прав участников долевого строительства жилого дома на улице Московской, 30а. Тамбовское ведомство ведет расследование с августа 2023 года.