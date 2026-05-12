Оксана Шумаева стала главой фонда ОМС Нижегородской области

Должность руководителя фонда ОМС Нижегородской области заняла Оксана Шумаева. Распоряжение о ее назначении подписал губернатор Глеб Никитин в конце апреля, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Оксана Шумаева — выпускница ННГУ. Ранее она отвечала за финансово-экономические вопросы и возглавляла управление планирования территориальной программы ОМС в территориальном фонде ОМС Нижегородской области.
С декабря 2024 года региональным ТФОМС руководила Галина Баранова. В этой должности она сменила Светлану Ермолову, которая сейчас занимает кресло министра здравоохранения Курской области.
