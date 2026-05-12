Оксана Шумаева возглавила ТФОМС Нижегородской области

Распоряжение о назначении подписал губернатор Глеб Никитин.

Источник: Комсомольская правда

Оксана Шумаева стала новым руководителем Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области. Ее кандидатуру утвердил губернатор Глеб Никитин, подписав распоряжение 29 апреля. Информация об этом появилась в канале ТФОМС.

В новой должности она будет курировать текущую деятельность фонда и выстраивать взаимодействие с органами власти по всем вопросам, касающимся организации и развития системы ОМС.

Как рассказал представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов, Оксана Шумаева окончила ННГУ имени Лобачевского, ранее возглавляла финансово-экономическое управление и управление планирования территориальной программы ОМС в ТФОМС.

Отметим, что с декабря 2024 года нижегородский ТФОМС возглавляла Галина Баранова, которая в этой должности сменила Светлану Ермолову, сейчас работающую министром здравоохранения Курской области.