В селе Мульта Республики Алтай обновили детский сад

Детский сад отремонтировали в селе Мульта на территории Республики Алтай. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
Во время реконструкции в здании заменили кровлю, окна и полы, обновили коммуникации и провели внутренние отделочные работы. Также специалисты утеплили детский сад. Подрядчику осталось благоустроить прилегающую территорию.
«Уже 1 июня дети вернутся в обновленный детский сад, где будет тепло и уютно», — отметил глава Республики Алтай Андрей Турчак.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.