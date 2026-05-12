Более 50 региональных сервисов Тюменской области добавили в «белый список»

Эти ресурсы работают при ограничении мобильного интернета.

«Белый список» ресурсов, которые работают при ограничении мобильного интернета, пополнился 53 региональными сервисами Тюменской области. Государственные онлайн-сервисы развиваются в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.

Например, в список вошли приложение «Транспорт 72» и портал «Тюменские парковки» для оплаты парковки. Для родителей и школьников особенно важно, что в перечень включены такие инструменты, как «Электронная школа», «Электронный колледж», «Электронный детский сад», «Физическая культура и спорт», а также мобильное приложение «Моя школа. Дневник». Помимо этого, при ограничении интернета останется доступным «Навигатор дополнительного образования Тюменской области» для записи детей на различные кружки и секции.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.