Более 50 региональных сервисов Тюменской области добавили в «белый список»

Например, в список вошли приложение «Транспорт 72» и портал «Тюменские парковки» для оплаты парковки. Для родителей и школьников особенно важно, что в перечень включены такие инструменты, как «Электронная школа», «Электронный колледж», «Электронный детский сад», «Физическая культура и спорт», а также мобильное приложение «Моя школа. Дневник». Помимо этого, при ограничении интернета останется доступным «Навигатор дополнительного образования Тюменской области» для записи детей на различные кружки и секции.