Какие новые медицинские специальности появятся в России?

Какие медицинские специальности появятся в России?
Среди возможных врачебных должностей — специалист по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский микробиолог, а также нутрициолог.
Не исключено появление медицинского логопеда, медицинского психолога, нейропсихолога, кинезиоспециалиста (физическая реабилитация) и эргоспециалиста (эргореабилитация). В среднем звене допускается введение медсестры по медицинской реабилитации и специалиста для работы с обучающимися.
Какие медицинские специальности исчезнут?
Одновременно документ предусматривает прекращение подготовки по ряду устаревших профилей. В числе тех, на кого перестанут набирать, — врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-педиатр городской (районный), фельдшер-нарколог, а также подростковый психиатр, терапевт подростковый, врач-сурдолог-протезист, офтальмолог-протезист, зоолог и энтомолог.
Как уточняется в проекте, их функции предполагается передать в более широкие специальности. Для уже работающих по этим направлениям специалистов должности сохранят — изменения затронут только новый набор.