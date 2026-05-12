Какие новые медицинские специальности появятся в России?

С 1 сентября 2026 года в России могут утвердить обновленный перечень медицинских специальностей. Проект приказа Минздрава предполагает добавление более десятка новых позиций и отказ от набора на ряд существующих.

Какие медицинские специальности появятся в России?

Среди возможных врачебных должностей — специалист по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский микробиолог, а также нутрициолог.

В фокусе внимания — реабилитация и психологическая помощь.

Не исключено появление медицинского логопеда, медицинского психолога, нейропсихолога, кинезиоспециалиста (физическая реабилитация) и эргоспециалиста (эргореабилитация). В среднем звене допускается введение медсестры по медицинской реабилитации и специалиста для работы с обучающимися.

Какие медицинские специальности исчезнут?

Одновременно документ предусматривает прекращение подготовки по ряду устаревших профилей. В числе тех, на кого перестанут набирать, — врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-педиатр городской (районный), фельдшер-нарколог, а также подростковый психиатр, терапевт подростковый, врач-сурдолог-протезист, офтальмолог-протезист, зоолог и энтомолог.

Как уточняется в проекте, их функции предполагается передать в более широкие специальности. Для уже работающих по этим направлениям специалистов должности сохранят — изменения затронут только новый набор.