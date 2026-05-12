Пьяная автоледи из Волгограда лишилась прав и машины

Судебное разбирательство показало, что ранее, по постановлению мирового судьи, Васильчикова уже признавалась виновной в административном правонарушении, связанном с нетрезвым вождением. Тогда она получила штраф в 30 000 рублей и лишение прав на 1 год 6 месяцев. Однако, не дождавшись окончания срока действия предыдущего наказания, Васильчикова вновь села за руль своего автомобиля «Киа Сид» в состоянии опьянения. Ночью, управляя машиной по дорогам Волгограда, ее остановили сотрудники ГИБДД, заметив явные признаки нетрезвого состояния.