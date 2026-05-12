Более 5,5 км дорог отремонтируют в Амурске в 2026 году

Сейчас работы ведутся на Комсомольском проспекте. В районе домов 4−8 производится демонтаж бордюров, затем подрядчик выполнит фрезеровку, уложит асфальт и нанесёт разметку. На другом участке проспекта, от улицы Большое Кольцо до проспекта Победы, помимо замены покрытия обустраивают систему водоотведения. На Западном шоссе, от развязки «Кольцо» до железнодорожного переезда, специалисты обследовали грунт для расчёта объёма работ по усилению дорожной конструкции.