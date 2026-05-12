Более 5,5 км дорог отремонтируют в Амурске в 2026 году

В 2026 году в Амурске начнётся масштабный ремонт дорог: в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновят более 5,5 км трасс. Объём финансирования — почти 200 млн рублей, большая часть — федеральные средства, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Краевой минтранс уточнил, что включение небольших агломераций в план нацпроекта стало возможным благодаря договорённостям губернатора Дмитрия Демешина с Минтрансом России и Росавтодором.
Сейчас работы ведутся на Комсомольском проспекте. В районе домов 4−8 производится демонтаж бордюров, затем подрядчик выполнит фрезеровку, уложит асфальт и нанесёт разметку. На другом участке проспекта, от улицы Большое Кольцо до проспекта Победы, помимо замены покрытия обустраивают систему водоотведения. На Западном шоссе, от развязки «Кольцо» до железнодорожного переезда, специалисты обследовали грунт для расчёта объёма работ по усилению дорожной конструкции.
Отдельный участок обновления — улица Вокзальная около станции Мылки. Здесь идёт обустройство кюветов. В планах — укрепление обочин, замена дорожного покрытия и монтаж водоотводной трубы. Глава города Руслан Колесников проверил ход подготовительных работ и взял объект на личный контроль.
В минтрансе края отметили, что федеральная поддержка позволяет систематически модернизировать дорожную сеть, улучшать транспортную доступность и создавать условия для социально экономического развития региона.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru