Весенние стихи, послевоенная история и правописание: интересные события недели, которые можно посетить бесплатно

Что больше подходит под ваше настроение: поэтический вечер, дискуссия о политике или серьёзная научная лекция? В любом случае, без развлечения не останетесь. «Клопс» представляет дайджест бесплатных событий.
Встреча «Событийщики, общий сбор»16+
Когда: среда, 13 мая, 16:00.
Где: КГТУ, 2 этаж (Советский проспект, 1).
Центр креативных индустрий проводит встречу организаторов мероприятий. Гости обсудят календарь событий, площадки, меры господдержки, а также коллаборации между ярмарками, фестивалями, выставками и камерными событиями. Затронут темы подрядчиков и взаимодействие с государственными и некоммерческими организациями.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Мастер-класс «Интеллект-карта корней: разберись и запомни навсегда»12+
Когда: четверг, 14 мая, 18:00.
Где: Городской центр молодёжи и креативных индустрий (ГЦМК, Зоологическая, 9а).
Открытый урок для школьников, которые путаются в чередующихся корнях (-мер-/-мир-, -равн-/-ровн- и других). Слушатели узнают, какой логикой руководствоваться при написании, а также создадут общую интеллект-карту на ватмане, куда добавят ассоциации и визуальные образы для лучшего запоминания.
Мероприятие для школьников 6—9 классов. Вход свободный, по предварительной регистрации.
Лекция «“Реабилитация” империи»18+
Когда: четверг, 14 мая, 18:30.
Где: Культурно-просветительский центр БФУ им. И. Канта (Университетская, 2, ауд. 115а).
Лекция предлагает взглянуть на понятие «империя» без агрессивно-негативных или ностальгических оценок. Лектор — Алексей Миллер, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный руководитель Центра изучения культурной памяти и символической политики, доктор исторических наук.
Главные темы:
Почему в начале 2000-х годов строительство нации-государства оказалось затруднительным, а квазифедеративные институты — неэффективными. Как власти обратились к имперским методам управления сложносоставными обществами. Насколько эти методы опирались на поддержку населения и устойчивость традиции.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Лекция «Денежное обращение в послевоенный период 1945—1947 гг.»12+
Когда: четверг, 14 мая, 18:30.
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).
Культуролог, реконструктор, специалист по военной истории, прусскому наследию и фортификациям региона Николай Перкусов расскажет, что происходило с финансовой системой в послевоенный период. Лектор объяснит, какие деньги использовали на оккупированных территориях, а также опишет правила подсчёта доходов, удержания и накопления. «И, конечно, главный интригующий вопрос: кто, где и за сколько мог купить танк Т-34», — говорится в анонсе.
Вход свободный, обязательна регистрация. Встреча пройдёт в рамках просветительского фестиваля «80 историй о главном».
Литературно-музыкальная программа «Объявляю Весну…»12+
Когда: пятница, 15 мая, 15:00.
Где: «Чеховка» (Московский проспект, 39).
В одном пространстве встретятся голоса Марины Цветаевой и современного поэта Вадима Новожилова. В программе — фрагменты «Повести о Сонечке» и цветаевская лирика разных лет, а также стихи нашего современника.
Концерт пройдёт при участи актрисы, режиссёра театра «Дель» Татьяны Слещенковой. Вход свободный.
Вечер романтической поэзии «Рифмы сердца, мелодии души»12+
Когда: пятница, 15 мая, 18:00.
Где: «Маяковка» (Б. Хмельницкого, 27/31).
Гостей приглашают на камерный поэтический квартирник, приуроченный к Международному дню семьи. В программе — чтение романтических стихов и живая музыка.
Вход свободный по предварительной регистрации.
Поэтический вечер «Читаем Пушкина»12+
Когда: пятница, 15 мая, 18:30.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
Вечер классической поэзии, посвящённый Пушкину. Гости смогут услышать и обсудить «Маленькие трагедии», а также поэму «Медный всадник». Ведущие вечера — Виктория Серебрянская и Сергей Киселёв.
Вход свободный.