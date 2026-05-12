ГАИ предупредила об изменении движения в центре Минска из-за строительства метро. Подробности сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По причине работ, связанных со строительством метро на проспекте Машерова, внесены корректировки в схему организации дорожного движения. Речь идет про участок от улицы Богдановича до улицы Даумана.
«В частности, изменения затронут траектории движения транспортных средств в обоих направлениях», — уточнили в ГАИ.
ГАИ изменила схему движения в центре Минска из-за строительства метро. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве также обратили внимание на уменьшение с трех до двух количества полос. Минчан и гостей города просят учитывать указанную информацию при выборе маршрута.
Тем временем власти Минска не будут продолжать Зеленолужскую линию метро к Зеленому Лугу в ближайшей перспективе.
Кстати, оплата проезда банковской картой появится во всем наземном транспорте Минска до 1 сентября.
А еще синоптики сказали белорусам, когда вернется тепло до +26 градусов.