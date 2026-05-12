Антон Пугачёв: главное — желание созидать

Антон Пугачёв — самый молодой среди глав муниципальных округов Нижегородской области. Он родился и учился в Нижнем Новгороде. Окончил экономический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Затем получил еще одно высшее образование — юридическое. Карьеру начал в университете оператором вычислительного центра. Недолгое время трудился в коммерческих структурах. Затем перешел на работу в управление социальной защиты населения Сормовского района, где прошел путь от рядового специалиста до заместителя директора управления. Затем возглавил управление социальной защиты населения Ленинского района Нижнего Новгорода. Вскоре был приглашен на должность заместителя главы города Йошкар-Ола в Республике Марий Эл, где курировал социальные вопросы. Наконец, в сентябре 2025 года Антон Игоревич стал главой местного самоуправления муниципального округа город Шахунья. О планах и приоритетах работы он рассказал в интервью ТК «Волга 24».