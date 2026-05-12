Антон Пугачёв: главное — желание созидать

Антон Пугачёв — самый молодой среди глав муниципальных округов Нижегородской области. Он родился и учился в Нижнем Новгороде. Окончил экономический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Затем получил еще одно высшее образование — юридическое. Карьеру начал в университете оператором вычислительного центра. Недолгое время трудился в коммерческих структурах. Затем перешел на работу в управление социальной защиты населения Сормовского района, где прошел путь от рядового специалиста до заместителя директора управления. Затем возглавил управление социальной защиты населения Ленинского района Нижнего Новгорода. Вскоре был приглашен на должность заместителя главы города Йошкар-Ола в Республике Марий Эл, где курировал социальные вопросы. Наконец, в сентябре 2025 года Антон Игоревич стал главой местного самоуправления муниципального округа город Шахунья. О планах и приоритетах работы он рассказал в интервью ТК «Волга 24».
— Поделитесь первыми впечатлениями от работы в Шахунье.
— Рад, что вернулся на Нижегородчину. Мне здесь многое знакомо и понятно. Есть округ, его надо развивать. Все хотят комфортной жизни, и мы будем стремиться создавать ее для жителей. Проектов в региональной и федеральной повестке, в которых планируем участвовать, достаточно.
— Первые изменения уже видны — от появления в городе полигональных фигур до запуска Агентства развития Шахуньи. Как эти инициативы вписываются в общую стратегию? Как помогут привлекать инвестиции?
— Действительно недавно из Нижнего Новгорода нам передали полигональные фигуры животных, наслаждаться видом которых теперь будут наши жители. Что касается Агентства развития, то это большой совместный проект с правительством региона и якорным инвестором в округе УК «Руслакто». Мы уже составили и реализуем план-график, который включает десятки пунктов. То есть, у нас теперь имеется ресурс, компетентные специалисты и концепция, которую еще будем дорабатывать. В ближайших планах — масштабный проект по созданию социально-экономического прогноза округа.
— Местные жители уже обращаются к вам с просьбами? Какие вопросы звучат чаще?
— Преимущественно обращаются с бытовыми, житейскими вопросами. Зимой большая их часть касается отопления, летом — дорог и благоустройства территорий. В этом году удалось усилить взаимодействие с населением. Я приминаю запросы в режиме онлайн на своей странице в соцсети, каждый из них адресно отрабатывается. Все обращения интегрируем в нашу программу развития, в ней есть ранжированность по задачам.
— Известно, что ваша команда активно наводит порядок на муниципальных землях, занимаясь демонтажем незаконных строений. Как такие меры влияют на имидж города?
— В данном случае вопрос касается не только благоустройства, но и безопасности. Незаконных строений много. Сейчас наводим порядок на территориях детских садов. Затем настанет очередь школ. У нас есть соответствующая программа, работа ведется системно. Порой земли нужно освободить под инвестиционные проекты. Постройки переносим туда, где это будет комфортно.
— Какими качествами должен обладать глава округа, чтобы выстраивать конструктивный диалог и с жителями, и с руководством региона?
— Главное — это большое желание созидать. Только с таким чувством можно работать в муниципальной власти. Должен быть драйв внутри — стремление сделать лучше ту территории, которую тебе доверили. Плюс профессиональные качества. Плюс доброта. Если у человека все это есть, тогда все у него получится.
— Каким вам видится будущее округа?
— Он должен быть максимально безопасным, инвестиционно привлекательным, комфортным и гостеприимным. Мы все для этого делаем.