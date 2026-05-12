Народное голосование за благоустройство: 93 тысячи красноярцев уже сделали свой выбор

В Красноярске продолжается народное голосование за общественные пространства, которые могут быть благоустроены в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. Свой выбор сделали уже более 93 тысяч горожан, сообщили в мэрии Красноярска. Более 15 тысяч из них хотели бы видеть преображенной набережную в микрорайоне Тихие Зори. За благоустройство сквера возле ледового дворца «Сокол» в мкр-не Зелёная Роща и бульвара Ботанический свои голоса отдали более 12 и 11 тысяч красноярцев соответственно. Кроме того, в числе популярных пространств: сквер «Московский тракт» в Кировском районе, сквер возле стелы на въезде в мкр-н Солнечный, территория возле домов по ул. Калинина, 41, 41б, сквер имени Крутовского на Карла Маркса и набережная Енисея в Ленинском районе. В Красноярске на голосование представлены 17 локаций, благоустроены будут 8 из них, набравшие наибольшее количество голосов. Сделать свой выбор может любой красноярец старше 14 лет, проголосовав до 12 июня по ссылке.