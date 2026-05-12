Температуру горячей воды снизят 14 мая в Нижнем Новгороде

Начиная с 14 мая, будут проведены запланированные гидравлические тесты на основных тепловых линиях, принадлежащих АО «Объединенный коммунальный оператор», исходящих от Сормовской ТЭЦ. Эта информация была предоставлена городской администрацией Нижнего Новгорода.

В указанный день будет осуществляться подача воды под увеличенным напором. Температура теплоносителя в Московском, Канавинском и Сормовском районах будет уменьшена до 40 , начиная с 0:05.

Данная мера предосторожности необходима для гарантии безопасности в ходе проведения испытаний, целью которых является обнаружение уязвимостей в трубопроводах и компенсаторах. Подобные регулярные мероприятия проводятся с целью поддержания надежного теплоснабжения в периоды холодов.

Жителей Нижнего Новгорода проинструктировали о необходимости проявления бдительности. Рекомендуется не приближаться к люкам распределительных шахт и наземным тепловым сетям, а также избегать парковки транспортных средств в непосредственной близости от них.

Напомним, что график отключения горячей воды опубликовали в Нижнем Новгороде в 2026.

Ранее сообщалось, что подачу холодной воды ограничат в Кстовском районе 13 мая.