Инфекционист Шведова предупредила волгоградцев о скрытой угрозе хантавируса

Врачи предупреждают волгоградцев о хантавирусе: его симптомы легко спутать с гриппом, а инкубационный период длится до месяца. Об этом рассказала инфекционист Наталья Шведова.
Первые признаки — резкая температура, слабость, ломота в теле. Проявиться они могут через месяц после заражения. Подхватить вирус можно, вдохнув пыль с частицами высохших выделений грызунов или съев продукт, по которому бегали крысы.
В России и Европе хантавирус чаще вызывает лихорадку с почечным синдромом. Если вовремя не обратиться к врачу, болезнь может закончиться летальным исходом. Между людьми вирус передается только при тесном контакте с носителем.
Ранее ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались.
Врачи советуют волгоградцам быть внимательнее к симптомам, не заниматься самолечением и сразу обращаться за помощью при подозрении на инфекцию. Промедление при хантавирусе может стоить жизни, — пишет «РГ».
