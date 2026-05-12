Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфекционист Шведова предупредила волгоградцев о скрытой угрозе хантавируса

При первых симптомах следует сразу обращаться за медицинской помощью.

Врачи предупреждают волгоградцев о хантавирусе: его симптомы легко спутать с гриппом, а инкубационный период длится до месяца. Об этом рассказала инфекционист Наталья Шведова.

Первые признаки — резкая температура, слабость, ломота в теле. Проявиться они могут через месяц после заражения. Подхватить вирус можно, вдохнув пыль с частицами высохших выделений грызунов или съев продукт, по которому бегали крысы.

В России и Европе хантавирус чаще вызывает лихорадку с почечным синдромом. Если вовремя не обратиться к врачу, болезнь может закончиться летальным исходом. Между людьми вирус передается только при тесном контакте с носителем.

Ранее ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались.

Врачи советуют волгоградцам быть внимательнее к симптомам, не заниматься самолечением и сразу обращаться за помощью при подозрении на инфекцию. Промедление при хантавирусе может стоить жизни, — пишет «РГ».

Ранее сообщалось, каких фруктов стоит избегать из-за скачков сахара.